بالفيديو.. فرنسا تدعم الامارات ضد الحق اليمني المشروع

العالم - خاص بالعالم

توالى الدعم الغربي لحماية دول العدوان وبشكل صريح هذه المرة، حيث وافقت فرنسا على المشاركة في تعزيز منظومة الدفاع الإماراتية بما في ذلك نشر طائرات رافال.

وزعمت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر معلقة، دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ضحية هجمات خطيرة على أراضيها.

وأعلنت بارلي أن فرنسا ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج الفارسي، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات من القوات اليمنية حسب تعبيرها.

وأضافت بارلي أن العمليات ستتم من قاعدة الظفرة الجوية بالتنسيق الوثيق مع الإمارات، بهدف رصد واعتراض أي هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ.

وقالت الإمارات في وقت متأخر يوم الأربعاء، إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة دخلت مجالها الجوي فوق مناطق غير مأهولة، وذلك في أحدث هجوم تتعرض له في الأسابيع القليلة الماضية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية سبق وأن أعلنت، أن الولايات المتحدة قررت الدفع بمدمرة مزودة بصواريخ موجهة، وطائرات مقاتلة متطورة للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات في مواجهة ما اسمتها التهديدات اليمنية، إضافة إلى إجراءات دعم أخرى تتمثل بالاستمرار في توفير تحذيرات استخباراتية مبكرة، كما ورد في البيان.

