الرئيس الأسد يكلف أبوسعدي بالتعزية في الشهيد ميهوب

العالم - سوريا

ونقل محافظ طرطوس تعازي الرئيس الأسد لذوي الشهيد وأهله وزملائه وتمنياته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان ويرحم شهيد الواجب.

بدورهم توجه ذوو الشهيد بالشكر للرئيس على هذه اللفتة الإنسانية متمنين أن يحفظه الله وينصره على أعداء سوريا.

وكان الممرض ميهوب توفي بعد أن صدم صهريج ينقل مادة المازوت سيارة الإسعاف التي كان فيها مع عدد من زملائه أثناء قيامهم بمهمة إسعاف جرحى حادث سير آخر وقع أمس على أوتوستراد طرطوس-حمص ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص منهم الممرض ميهوب وجرح ثلاثة آخرين.

يذكر أن الممرض ميهوب من قرية الوردية التابعة لمنطقة الشيخ بدر متزوج وله ولدان وكان نموذجاً للإخلاص والتفاني في العمل.

رافق المحافظ في تقديم واجب العزاء أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين وقائد الشرطة العميد موسى حاصود الجاسم ورؤساء الأجهزة الأمنية بالمحافظة.