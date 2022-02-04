شاهد..أهم محاور القمة الصينية الروسية في بكين

العالم - خاص بالعالم

وندد الجانبان بالنفوذ الأميركي ودور حلف شمال الأطلسي في أوروبا وأعربا عن معارضتهما لأي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلا، لكونه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

و يقوض بشكل خطير نظام الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي العالمي، كما عبرا عن قلق بالغ إزاء التحديات الأمنية الدولية الخطيرة وأشارا في البيان المشترك إلى أن مصير جميع الدول مترابط، وما من دولة تستطيع ولا ينبغي لها أن تضمن أمنها بمعزل عن أمن بقية العالم وعلى حساب أمن الدول الأخرى.



البلدان، نددا بالتاثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على السلام والاستقرار هناك، وأبديا قلقهما من إنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام الفين وعشرين. وطالبا واشنطن بالتخلي عن خطط نشر الصواريخ في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وأكد الطرفان على دعمهما المتبادل لحماية مصالحهما الأساسية ، وسيادة الدولة وسلامة أراضيها ، ومعارضتهما لتدخل القوى الخارجية في شؤونهما الداخلية.



على الصعيد الثنائي تم كشف النقاب عن اتفاق غاز جديد مع الصين، تعهدت فيه روسيا بزيادة صادرات أقصى الشرق الروسي الى عشر مليارات متر مكعب سنويا.

وتخطط شركة الغاز الروسية غازبروم لزيادة صادرات الغاز إلى الصين إلى ثمانية وأربعين مليار متر مكعب سنويا وذلك في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين بوتين وأوروبا بشأن أوكرانيا.

وتعمل روسيا، على تعزيز العلاقات مع الصين، مما يقلل من اعتماد موسكو على عملائها التقليديين في أوروبا. ويسعى الجانبان إلى تعزيز عملهما لربط خطط التنمية الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق بهدف تكثيف التعاون العملي بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والصين في مختلف المجالات وتعزيز الترابط الأكبر بين منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأوراسيا.