اليك 5 مشروبات طبيعية تنظف الكلى من السموم

العالم-الصحة

تابع معنا هذا المقال لتعرف كيف تقوم بتنظيف الكلى بطرق سهلة من خلال مشروبات يمكن ان تقوم بإعدادها بنفسك.

وظيفة وأهمية الكلى

تتمثل وظيفة الكلى في التخلص من السموم الموجودة في الجسم، لذلك بدون حمية غذائية سليمة ومشروبات صحية تقوم بتنظيفها، سيؤدي كل ذلك إلى تراكم السموم مما يؤثر على وظيفة الكلى، بل ويمكن أن تؤدي لتكون حصوات الكلى في النهاية.

في الواقع يعتبر تنظيف الكلى عملية بسيطة لا تحتاج لمكونات أو وصفات معقدة، ويمكن أن نقول أن شرب الماء المقطر هو الخطوة الأولى لذلك، لكن توجد أيضا مشروبات تساعد على تنظيف الكلى بشكل أفضل لتقوم بوظائفها بشكل أفضل كالآتي:

1. عصير التوت البري

ظل عصير التوت البري يوصف لعقود كداعم للمسالك البولية، فهو يساعد على مكافحة التهابات المسالك البولية، وذلك عن طريق التقليل من التصاق البكتيريا في المثانة ومجرى البول، أيضا يعتبر عصير التوت البري مفيد في التخلص من النسبة الزائدة من أكسالات الكالسيوم والتي تعتبر من المكونات الأساسية التي تشكل الحصوات في الكلى.

احرص على أن تقوم بشراء عصير التوت البري العضوي والخالي من السكريات المضافة أو المواد الحافظة أو المنكهات الصناعية، أو قم بصنعه بنفسك.

2. عصير البنجر

يعتبر البنجر أو عصيره من الأطعمة التي تحتوي على مادة البيتين، وهي من المواد الكيميائية المفيدة التي توجد في النباتات، كما أن البنجر يحتوي على مضادات الأكسدة ويزيد من حموضة البول، مما يساعد على تنظيف فوسفات الكالسيوم، والتخلص من تراكم الستروفايت من الكلى، مما يعزز من وظائف الكلى والتقليل من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

3. عصير الليمون

هو مشروب حمضي طبيعي، حيث يعمل على زيادة مستويات السيترات في البول مما يساعد على الحماية من تكوين حصوات الكلى، ولتحضيره قم بعصر 4 – 5 حبات من الليمون مع ربع مقدرا من الماء البارد وقم بشربه، أو إن كنت تفضل المشروب الدافئ قم بعصر ربع إلى نصف ليمونة مع 8 أوقيات من الماء الدافئ.

4. عصائر الديتوكس

بالرغم من الجدل حول فاعلية الديتوكس بشكل قاطع، تعتبر العصائر المطهرة أو الديتوكس من الوسائل الشائعة والسهلة الاستخدام، فهي تجمع بين القيمة الغذائية للفواكه والخضروات في مشروب واحد، حيث يحتوي الديتوكس من الخضروات والفواكه على مضادات الأكسدة التي تسهل من عملية التخلص من السموم سواء من الكبد، أو القولون، أو الكلى.

يمكنك استخدام خضروات مثل الكرفس، والخيار، والكوسا، والخس، والجزر، واللفت، والسبانخ، فكلها أنواع رائعة للعصر، أما الفواكه فيمكنك أن تقوم بعصر التفاح، أو البرتقال، والكمثرى، والأنانس، والخوخ.