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الحشد يباشر بخطة تأمين زيارة استشهاد الإمام علي الهادي (ع)

الحشد يباشر بخطة تأمين زيارة استشهاد الإمام علي الهادي (ع)
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، باشرت قوات الحشد الشعبي في العراق، بتنفيذ خطة تأمين الزيارة في مدينة سامراء المقدسة.

العالم-العراق

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، الجمعة، شرعت قيادة عمليات سامراء متمثلة بالألوية (313 و314 و315 وبإسناد معاونيات ومديريات هيئة الحشد بالانتشار على طول الطريق الرابط بين بغداد - سامراء فيما تم تعزيز هذه القوات ب 3500 مقاتل و 600 آلية عسكرية معززة بمعدات واسلحة متطورة لتأمين طريق الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه صوب مدينة سامراء المقدسة.

وسبق عملية الانتشار عمليات أمنية لتفتيش محيط سامراء ومركز المدينة تحسباً لأي خرق أمني قد يستهدف أمن الزائرين.

وتشمل الخطة الأمنية مشاركة الفوج النهري للحشد الشعبي لمسح جميع الجزرات والانتشار داخل النهر المحاذي الى مرقد الامامين العسكريين (ع) لإنجاح خطة الزيارة من أي خرف أمني.

وجاء ذلك بالتنسيق مع قطعات الجيش والشرطة فضلا عن الانتشار في المناطق الصحراوية وجزيرة سامراء لتأمينها بشكل كامل حتى انتهاء الزيارة.

ويصادف الثالث من شهر رجب ذکرى استشهاد الامام علي بن محمد الهادي، العاشر من ائمة اهل البيت عليهم السلام.

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الحشد يباشر بخطة تأمين زيارة استشهاد الإمام علي الهادي (ع)

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