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شاهد..هكذا تبرعت كتائب حزب الله العراقية لصناعة المسيرات اليمنية

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أطلق العراقيون مؤخرا حملة لجمع التبرعات لدعم الجهود التي يبذلها اليمنيون في صناعة الطائرات المسيرة، واطلقوا على الحملة (أموالكم مسيرات على آل زايد وآل سلول).

العالم - منوعات

وفي المقطع المصور تشاهدون عربات تحمل مليار دينار عراقي (نحو 685 ألف دولار)، تبرع بها المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري للحملة.

وقال العسكري في تغريدة له، "أداءً للواجب الشرعي ونصرة للمستضعفين تبرعت كتائب حزب الله بمبلغ قدره (مليار دينار عراقي) دعما لحملة (أموالكم مسيرات على آل زايد وآل سلول، والتي يقودها جمع من الشباب العراقي الغيور وهي دعوة لكل الشرفاء للمساهمة في التبرع لهذه الحملة المباركة إبراء للذمة، ودعما للشعب اليمني المضطهد".

الجدير بالذكر أن بعض القوى السياسية العراقية تتهم الحكومة الاماراتية بالضلوع في أزمة الانتخابات التي يشهدها العراق حاليا، وتقول هذه القوى أن الامارات ساهمت في تزوير نتائج الانتخابات، معتبرين وجود السيرفرات الرئيسية لأجهزة التصويت الالكتروني للانتخابات النيابية الأخيرة في الامارات أتاح لهذا البلد التلاعب في نتائجها.

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