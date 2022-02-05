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عائلة المعتقل الفلسطيني محمد نور عزام تواصل الإضراب عن الطعام

عائلة المعتقل الفلسطيني محمد نور عزام تواصل الإضراب عن الطعام
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

تواصل عائلة المعتقل السياسي الفلسطيني محمد نور عزام من سلفيت إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الثالث تواليا؛ للمطالبة بالإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال أحمد عزام شقيق المعتقل محمد: إن العائلة ومن بينها والدته وخطيبة شقيقه يشاركون في الإضراب وقد بدت عليهم علامات التعب.

وعبَّر عزام عن إصرار العائلة على الاستمرار بالإضراب بمعنويات مرتفعة رغم امتناعهم عن الطعام وتناولهم للماء والملح فقط.

وكانت والدة المعتقل عزام أطلقت خلال مؤتمر صحفي أمام منزلها في قرية ياسوف بسلفيت مناشدة لشرفاء الوطن بالتدخل للإفراج عن ابنها، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل بقاءه تحت الضرب والشبح والتعذيب دون وجه حق.

ونبهت والدته الى أنهم سيبدؤون باعتصام مفتوح حتى الإفراج عن ابنها المختفي قسريا.

وتعيش العائلة ظروفا سيئة منذ أكثر من أسبوعين حيث اعتقل محمد لدى الوقائي في نابلس لمدة 9 أيام تعرض خلالها للتعذيب والضرب والشبح.

وبعد الإفراج عنه من سجن الوقائي اعتقل يوم الأحد الماضي لدى جهاز المخابرات في سلفيت ووجهت له ذات التهم التي وجهها له الاحتلال.

وحول فترة اعتقاله لدى الوقائي أشار شقيقه الى أنه تعرض للتعذيب وكان المحقق يتصل بشخص ويبلغه بأن خرق أذنه، قائلاً إن المؤسسات الفلسطينية تستخدم للتصفيات الشخصية.
وكشف شقيق المعتقل محمد عزام عن تعرض عائلته لتهديدات كبيرة بدفع الثمن وأن يلفق له تهم معينة.

وطالب الأحرار بالعمل على الافراج عن أخيه، مؤكداً أنهم لن يصمتوا حتى الإفراج عنه.

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عائلة المعتقل الفلسطيني محمد نور عزام تواصل الإضراب عن الطعام