شاهد بالفيديو..الكتلة الصدرية تقاطع جلسة اختيار رئيس العراق

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وفي كلمة له بمقرِ مجلس النواب العراقي، قال إنه تقرَّر تجميد المفاوضات مع جميعِ الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة، وذلك حتى اشعارٍ آخر.

وأضاف أنّ الكتلةَ قررت مقاطعةَ جلْسة يومِ الاثنين المقبل الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية، مستثنياً النائب الاول لرئيس مجلس النواب، دون أنْ يبدي أيَّ أسباب.

وكان رئيس التيار الصدري مقتدی الصدر ابدی نوعاً من التحفظ وترك المجال أمام النواب الصدريين لابداء رأيهم حول مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية في العراق.

وهناك حديث عن الثلث المعطل لجلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل والذي ستكون مخصصة باختيار رئيس الجمهورية. وتحاول كتلة الاطار التنسيقي وتحالف الوطني الكردستاني وعدد من المرشحين الذين يرون ان هناك محاولات لاقصائهم عن المشهد السياسي حشدوا لاستخدام ألية الثلث المعطل لهذه الجلسة ويصل عدد هؤلاء النواب الی 120 نائبا.

هناك قراءة بأن هذا القرار من قبل الكتلة الصدرية هو قرار استباقي قبل ان يتم تعطيل الجلسة.