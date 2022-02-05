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محاولات فرنسية لتعزيز قدرة الامارات امام اليمن

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث السياسي عيسی الايوبي ان المحاولات الفرنسية لتعزيز قدرة الامارات علی التصدي للرد اليمني، ستبوء بالفشل.

العالم - مع الحدث

وقال الايوبي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الحرب العبثية علی اليمن، باتت في مراحلها الاخيرة من دون تعزيز موقع المفاوض السعودي والاماراتي المعتدي في المفاوضات التي يسعون اليها وما حدث في الايام الاخيرة لم يؤثر في الموقع التفاوضي لليمنيين.

وأكد ان فرنسا بادرت بارسال مساعدات الی الامارات لتعلن انها مع هذا التحالف لتعزز موقعها في المفاوضات لكن جريدة لوموند الفرنسية اكدت ان توازن القوی ليس لصالح تحالف العدوان علی اليمن وخلال 7 سنوات لم تستطع كل التحالفات ان تغير من مجريات الامور في اليمن.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية د. حزام الاسد الجيش اليمني واللجان الشعبية لديه قدرات علی المسارين التصنيعي والتطويري ولديه زخم كبير يعطيه الشعب اليمني له علی المستوی المالي والبشري يجعله متمكن في مواجهة العدوان وبالتأكيد مآل هذا العدوان الی الانهزام.

وانتقد الباحث السياسي خالد الرواس تسمية تحالف العدوان علی اليمن بأنه تحالفاً عربياً مؤكداً ان التحالف العربي يجب ان يتشكل ضد العدو لا ضد دولة عربية شقيقة.

وأكد ان العدوان علی اليمن، لهذا السبب، بدأ ببداية خاطئة لأهداف خاطئة وبقراءة سياسية خاطئة وأغضب الشعوب العربية لأن هذه الحرب، تجري لتنفيذ اجندات اسرائيلية واميركية في المنطقة علی حساب الشعب اليمني.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6029348

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