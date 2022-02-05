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تركيا تعلن 'تحييد' 14 عنصرا من العمال الكردستاني شمال سوريا

تركيا تعلن 'تحييد' 14 عنصرا من العمال الكردستاني شمال سوريا
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت "تحييد" 14 عنصرا من حزب العمال الكردستاني حاولوا التسلل إلى منطقتي العمليتين العسكريتين التركيتين "نبع السلام" و"غصن الزيتون" بشمال سوريا.

العالم-ترکیا

وكشفت الوزارة في بيان أن "الجيش التركي يواصل استهداف الإرهابيين في مخابئهم".

وقالت في البيان إن "القوات المسلحة التركية قامت بتحييد 14 إرهابيا أطلقوا نيران تحرش وحاولوا التسلل إلى منطقتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" بشمال سوريا".

وأطلق الجيش التركي بالتحالف مع الجماعات المسلحة السورية الموالية لها في أكتوبر 2019 عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات بشمال سوريا، "لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلق الجيش العملية خلال الشهر ذاته بعد توصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة.

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تركيا تعلن 'تحييد' 14 عنصرا من العمال الكردستاني شمال سوريا

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