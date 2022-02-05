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خطوة استعراضية اميرکية ازاء ايران دون فوائد اقتصادية

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

في خطوة تقنية لا تأثير اقتصادياً لها، أعلنت الولايات المتحدة إعادة العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية

العالم - الاميركيتان

بينما يتواجد رؤساء الوفود المشاركة في محادثات رفع الحظر عن ايران في عواصم بلادهم للتشاور، خرجت الولايات باعلان يرمي الى تخفيف الضغط عليها بعد اصرارها على مواقفها المتشددة ومواصلتها فرض اجراءات الحظر على ايران بما يخالف الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه بشكل احادي.

ففي خطوة تقنية ليس لها اي تاثير اقتصادي، اعادت ادارة جو بايدن العمل باعفاءت من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة ومفاعل أراك ومفاعل طهران للأبحاث.

عدم القيام باعلان رسمي لهذه الخطوة وتولي مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الكشف عنها مع تأكيده انها ترمي فقط لتسهيل المناقشات الفنية ولا يجب تفسيرها على انها اشارة الى عودة اميركا الى الاتفاق النووي، يؤكد ما ذهب اليه محللون سياسييون بأن الاعلان مجرد خطوة استعراضية، لا تلبي مطالب ايران المتعلقة برفع كامل لجميع اجراءات الحظر بما يضمن مصالحها الاقتصادية وتقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم تخليها عن التزاماتها مرة اخرى.

وما يؤكد ايضا ان الاعلان الاميركي هو بداية للعبة جديدة لالقاء اللوم وليس علامة على حسن النية الاميركية، اعلان ما يسمى بالمبعوث الاميركي لايران روبرت مالي ان بلاده تعتزم الابقاء على بعض اجراءات الحظر، واستخدامه للغة التهديد عندما تحدث عن التفكير في طرق اخرى للتعامل مع البرنامج النووي الايراني اذا لم يتم التوصل الى اتفاق في فيينا.

وبذلك يظل التوصل الى تفاهم في فيينا مرتبط فعليا باتخاذ اميركا قرارا سياسيا يصحح اخطاء ترامب وبايدن مواصلة انتهاج سياسية الضغوط القصوى، رغم فشلها في تحقيق اهدافها.

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شاهد بالفيديو.. خطوة استعراضية اميرکية ازاء ايران دون فوائد اقتصادية

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