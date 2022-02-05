احمد بحر يدعو "الاتحاد الإفريقي" إلى طرد الاحتلال من عضويته

العالم - فلسطين

وأكد بحر في بيان اليوم السبت، أن "الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ينتظرون طرد الاحتلال، وقطع العلاقات والصلات كافة معه".



وشدد على ضرورة "رفض طلب عضوية الاحتلال بصفة مراقب ضمن الاتحاد، بما ينسجم مع قيم ومبادئ وإرادة الأمة الإفريقية، وشعوبها التي ترى في الاحتلال كيانًا إرهابيًّا عنصريًّا".



وعبّر بحر عن، "تقديره الكبير للمواقف السياسية المشهودة التي صدرت عن العديد من الدول الإفريقية حول رفض عضوية الاحتلال، والتي تجسد مدى ومستويات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".



وأكد أن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي صدر مؤخرا، "ووصم الاحتلال بالعنصرية، ووثق ارتكابه جرائم حرب؛ ينبغي أن يشكل حافزًا إضافيًّا أمام دول الاتحاد الإفريقي لطرد الاحتلال".



وطالب بحر، محبي ومناصري القضية الفلسطينية، ومن بينهم، "دول القارة الإفريقية الداعمة تاريخيًّا للقضية الفلسطينية"، بـ"العمل على نصرة الشعب في وجه الظلم والعربدة الإسرائيلية".



وعبّر عن "تطلع الشعب الفلسطيني إلى تطوير دول الاتحاد الإفريقي، والانتصار لقضيته العادلة، ودعم حقوقه المشروعة، وفضح وتعرية الاحتلال في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".



ودعا بحر إلى "ترجمة المواقف السياسية المقدّرة الصادرة عن دول الاتحاد، إلى سياسات وبرامج عملية خلال المرحلة القادمة، في ظل شدة وتصاعد الهجمة والعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".



ويناقش قادة الدول الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، ملف طرد "إسرائيل" من عضوية الاتحاد بصفة مراقب، كما تناقش أعمال القمة الأفريقية الـ35، ملفات الأمن والتنمية والتحديات الاقتصادية لدولها.