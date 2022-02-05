'ريان المغربي' يشغل العالم بأكمله.. وفي اليمن 5 ملايين ريان!

العالم - نبض السوشيال

واجتاحت قضية الطفل ريان مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان نبأ سقوطه في البئر ومباشرة عمليات انقاذه وحتى الآن، وعبر الآلاف من رواد مواقع التواصل عن تضامنهم مع ريان وتعاطفهم مع والديه، ودعائهم له، مشيرين إلى أن أنهم يتابعون تطورات الحادثة لحظة بلحظة عبر وسائل الإعلام المغربية والعربية والعالمية حتى.

توضيحي

وأثناء محاولات السلطات المغربية انقاذ الطفل ريان، ظهر طفل مغربي جاء لإنقاذ صاحب الـ 5 أعوام، وبينما حاول الجميع إقناعه بخطورة المهمة، قال: "أردت النزول لإنقاذه ولم يتركوني، أتيت من (الشاون) وأخبرت أبي وأمي بذلك وقالت لي أمي أنها راضية عني.. كلما تذكرت بأنه عالق هناك أشفق على حال أمه وزادت رغبتي في مساعدته"، وهو المشهد الذي حظي باحتفاء جمهور "السوشال ميديا"، مؤكدين أن هذا الحدث المروع له وجه مضيء، يظهر خلال محاولات الشباب والأطفال لإنقاذ ريان دون خوف.

ريان

وأطلق المغردون وسوم #أنقذوا_ريان #ريان_ المغرب و#قلوبنا_مع_ريان للتعبير عن تضامنهم مع الطفل وأهله، من خلال الدعاء له وتحديث آخر ما تقوم به فرق الإنقاذ لإخراج ريان من البئر.

وقال مغردون إن الدعوات من أجل الطفل ريان توحدت وانطلقت من مختلف دول العالم على الرغم من اختلاف اللغات والثقافات وبعد المسافات، فقال أحد المغردين: "وعلى الرغم من اختلاف اللغات واختلاف الثقافات وبعدت المسافات، لكن توحدت الامنيات والدعوات من أجل الطفل ريان.. سبحان الله".

5 ملايين ريان في اليمن

من جانبهم عبر مغردون عن الضيق الذي يشعرون به لأجل أطفال اليمن الذين يقتلون يوميا بقصف العدوان، داعين الانسانيين الذين تضامنوا مع الطفل المغربي ريان بالتضامن مع اطفال اليمن حيث يعاني بعضهم من مرض عضال ويعجز اهاليهم عن معالجتهم لغياب الدواء بسبب حصار العدوان لهم.

وتحت الوسم #انقاذ_الطفل أينما كان سواء في فلسطين او اليمن كتب ناشطون ان العالم يتابع بإهتمام موضوع الطفل المغربي وكيفيه إنقاذه نتمنى جزء من هذا الاهتمام لأطفال اليمن وإنقاذهم من ويلات الحرب #الطفل المغربي #أطفال اليمن.

وغرد الدعم الإعلامي للمقاومة قائلا:

بينما العالم يتسابق لانقاذ الطفل #ريان هناك طيار سعودي يصلي ويذهب ليقتل اطفال اليمن !! نسأل الله السلامة لريان.

"د. عبدالحميد عباس دشتي" غرد قائلا:

وماذا عن اطفال اليمن ياقتله ،

الحقوقي "Yahya Alhadid" غرد قائلا:

طيران #السعودية و #الامارات منذ 8 سنوات وهو يقتل أطفال #اليمن بينما الأمة من المحيط إلى الخليج لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك #انقذو_ريان #الطفل_المغربي_ريان #ريان

"الشاعر الحمزة المغربي" نشر صورا لشهداء اليمن من الاطفال الذين يسقطون يوميا بنيران العدوان السعودي وعلق قائلا:

فيَ #اليمن خمسة ملاييـن #ريان بين المجـازر والحصار اليـهـودي!! وقـاتـليــهـم بــن سعـود ونـهـيـّان جـُرم الإمـاراتـي وبغي السـعـودي والصمت يذبح شعبنا كل الاحيان يا ناس نحو العدل والحقّ عودي!!

"احمد الاشعف" تساءل:

كم ريان في هذه الصوره هولاء اطفال اليمن ٨ سنوات وطيران العدوان السعودي الاماراتي الصهيوني يقتل اطفالنا العالم اليوم يعلن حالة الطواري #الطفل_ريان الله يفرج عليه وتنجح فرق الانقاذ من اخراجه سالما معافي طيب اطفال اليمن ما في لهم هشتاق او حتي رق انقاذ وقنوات تغطي ما يتعرصوا له

"Muhammad Yame" قال:

الى اولئك الذين يدعون الإنسانية في #السعودية وحديثهم عن #الطفل_ريان ومبالغتهم الكاذبة ولإنسانية في الحديث عنه اقول : لم اجد في حياتي وقاحة كبرى في ان تدعي الإنسانية وتتحدث عنها مع طفل اسمه ( ريان )وانت تقتل وتحاصر آلاف من اطفال اليمن كل يوم ، دعكم من الإنسانية الكاذبة.

"د. حيدر بن علي اللواتي" نشر مقطع فيديو لطفلة يمنية عالقة بين انقاض قصف تحالف العدوان السعودي الاماراتي وعلق قائلا:

طفلة يمنية تصرخ من تحت الانقاض: يا ناس انقذوني !! بعد ان قصفت طائرات التحالف بيتها

غزة ايضا محاصرة .. كم ريان في العالم العربي؟

"محمد سعيد نشوان #غزة" نشر رسما كاريكاتوريا وعلق قائلا:

يتعاطف العالم مع #ريان_المغرب لا ننسى أن هناك أكثر من 2 مليون ريان عالق في #غزة ما بين حصار وقصف وتدمير للبيوت لا يحق لمن يحاصرنا ويقتلنا أن يرسل تعاطفه لأهل #الطفل_ريان ، هؤلاء قتلة مجرمين قتلوا مئات الأطفال والتاريخ لم ولن ينسَ

"شجاعية" سخرت من تعاطف الاحتلال الاسرائيلي (قاتل الاطفال) مع ريان:

الناطق باسم رئيس وزراء الاحتلال يصلى لأجل #الطفل_ريان . الاحتلال قتل خلال العام الماضي 79 طفلا فلسطينيا، كما يحتجز الاحتلال في ثلاجات تقل برودتها عن ٤٠ درجة مئوية جثامين ١٠ شهداء أطفال اقدمهم منذ العام 2016.