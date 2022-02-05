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تحالف العدوان يواصل غارته باستهداف المواقع المدنية في اليمن

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

لايكاد يمر يوم دون أن ينام ويصحو سكان العاصمة صنعاء وبعض محافظات اخرى على وقع الإنفجارات العنيفة التي تحدثها غارات طيران التحالف السعودي الاماراتي.

العالم - مراسلون

التصعيد العسكري لايزال مستمراً ، عشرات الغارات خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع مدنية وسكنية وتركزت بشكل أكبر على صنعاء وحجة ومأرب والجوف.

فيما سقط ضحايا من المدنيين بنيران الجيش السعودي في مدينة منبه الحدودية بصعدة.

ومع انحياز المجتمع الدولي الى جانب تحالف العدوان ، يتوالى ايضا الدعم الغربي للسعودية والامارات، حيث اعلنت فرنسا ومن قبلها الولايات المتحدة الامريكية تقديم الدعم العسكري للدولتين ومساعدتها لمواجهة ما تسميه التهديدات اليمنية.

في حين اعلنت الخارجية الامريكية موافقتها على عدة صفقات بيع اسلحة لحلفائها من بينها السعوية والامارات ، مراقبون يرون هذه الصفقات والدعم العسكري انه ياتي في اطار التاكيد على المشاركة الامريكية في العدوان على اليمن ورغبتها في اطالة امد الحرب.

وبالتوازي مع هذه التحركات لاتزال تؤكد صنعاء على حقها في الرد المشروع على التصعيد وجرائم العدوان من خلال عملياتها العسكرية التي ستسمر ضد التحالف السعودي والامارات ومرتزقته في الداخل طالما استمر العدوان والحصار.

وان رهان تحالف العدوان على تأييد المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الامريكية والدعم العسكري لن يوقف ضربات القوات اليمنية التي تتعاظم قدراتها من وقت لاخر.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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