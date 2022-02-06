الصين تنتقد تمديد واشنطن الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء في بيان الوزارة، أنه: "أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة كما تشوّه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتج جديد للطاقة".

وعبّرت بكين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة"، لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة، إضافة في "المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثا للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري".

وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 غيغاوات العام الماضي إلى 306.6 غيغاوات.

وتهدف الصين أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاوات بنهاية العقد من 635 غيغاوات في نهاية العام الماضي.

ويأتي الموقف الصيني، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً يوم الجمعة بتمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأميركية الكبيرة.

وكان الرئيس السابق ترامب قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974. وبدأت الرسوم بنسبة 30 في المئة ثم انخفضت إلى 15 في المئة.