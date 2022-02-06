الأمم المتحدة تطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الأمم المتحدة، إن غوتيريش التقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية وانغ يي على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتسعى باشيليت منذ فترة طويلة إلى زيارة شينجيانغ للتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين بكين والغرب واتهام واشنطن لبكين بارتكاب إبادة جماعية وقيام بعض الدول بمقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لرويترز.

وقال بيان الأمم المتحدة عن اجتماعات غوتيريش، أن "الأمين العام.. يتوقع أن تسمح الاتصالات بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والسلطات الصينية بقيام المفوضة السامية بزيارة مقنعة للصين بما في ذلك شينجيانغ".