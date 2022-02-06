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الأمم المتحدة تطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور

الأمم المتحدة تطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت الأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ زعماء الصين يوم السبت، أنه يتوقع أن تسمح السلطات لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بالقيام "بزيارة مقنعة" إلى البلاد بما في ذلك إقليم شينجيانغ.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الأمم المتحدة، إن غوتيريش التقى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخارجية وانغ يي على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتسعى باشيليت منذ فترة طويلة إلى زيارة شينجيانغ للتحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد أقلية الإيغور.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين بكين والغرب واتهام واشنطن لبكين بارتكاب إبادة جماعية وقيام بعض الدول بمقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لرويترز.

وقال بيان الأمم المتحدة عن اجتماعات غوتيريش، أن "الأمين العام.. يتوقع أن تسمح الاتصالات بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والسلطات الصينية بقيام المفوضة السامية بزيارة مقنعة للصين بما في ذلك شينجيانغ".

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الأمم المتحدة تطلب من زعماء الصين السماح بزيارة أقلية الإيغور

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