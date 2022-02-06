الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى النجف الأشرف

العالم-العراق

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي: "يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، حيث يأتي ذلك لتلبية رغبات الركاب الكرام في اتساع شبكة الخطوط الجوية الكويتية من وجهات ومحطات متنوعة، خاصة بأن وجهة النجف تعد من الوجهات المهمة جدا لدى العملاء الأعزاء، والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة".

وأضاف: "استقبلت الخطوط الجوية الكويتية الأسبوع الماضي سعادة سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى دولة الكويت السيد المنهل الصافي، حيث بحثنا مع سعادة السفير سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات التي تخص قطاع الطيران".

وتابع: "كما تطرقنا إلى عمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها".

المصدر: "القبس"