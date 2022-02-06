أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 06 فبراير 2022

آفتاب يزد..

- إلغاء إجراءات حظر هامشية .. إيران تعتبر هذه الخطوة الأمريكية غير كافية

سياست روز..

- المماطلات الأمريكية بفيينا... أية إدارة أمريكية جديدة لن تكون ملزمة بتنفيذ الإتفاق النووي

ايران ..

- مسرحية رفع الحظر .. إيران تريد إلغاء واقعيا وملموسا للحظر وليس على الورق

اطلاعات ..

-- رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يؤكد على ضرورة صيانة سلاح المقاومة

حمايت ..

- الشيخ نعيم قاسم يؤكد صلابة المقاومة في التصدي لأية إعتداءات صهيونية على لبنان

كيهان ..

- السعودية تشارك الى جانب الكيان الصهيوني في مناورات مشتركة تقودها أمريكا ببحر عمان

قدس ..

- تركيا تواصل إعتداءاتها على الأراضي العراقية بشن غارات جوية على مناطق بشمال العراق

آرمان ملي ..

- التيار الصدري يقاطع الجلسة البرلمانية الخاصة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق

رسالت ..

- الرئيسان الروسي والأمريكي ينددان في بيان مشترك بمخططات حلف الناتو للتوسع نحوالشرق

جمهوري اسلامي ..

أمريكا تلغي بعض إجراءات الحظر المفروضة على إيران لتسهيل مفاوضات فيينا

وطن امروز..

-المتحدث بإسم الحكومة .. إيران تسعى لإتفاق واقعي بمفاوضات فيينا وليس لإتفاق على الورق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (الإعفاءات الأمريكية الأخيرة غير مهمة بالمفاوضات ).. اعادت امريكا اعفاءات سابقة ترتبط بالبرنامج النووي الايراني الغاها ترامب في اواخر عهده . ان امريكا ارادت بهدذ الخطوة الايحاء بأنها تحركت لالغاء الحظر لالقاء الكرة في ملعب ايران . ( إن هذه الخطوة دعائية أكثر منها واقعية وعملية , فالحظر الأمريكي يتضمن طبقات متداخلة تفرغ هذه الخطوة من محتواها ) وادارة بايدن تعرف ذلك جيدا لكنها ارادت عبر الاعلان عن اعادة هذه الاعفاءات الايحاء بانها تتفاوض انطلاقا من نوايا حسنة . لكن الواقع هو شيئ اخر ومثل هذه الخطوة الرمزية الدعائية بعيدة تماما عن مطالبات بلادنا المعروفة في مفاوضات فيينا وهي مطالبات بالغاء الحظر بالكامل وليس بصورة انتقائية , وكذلك بتوفر ضمانات لمصداقية الالغاء ولالتزام امريكا بالاتفاق النووي .

وطن امروز ..

حول الازمة الاوكرانية وقضايا الامن الاوروبي كتبت صحيفة وطن امروز في افتتاحيتها ( الضمانات التي تريدها روسيا من الناتو ).. جذور الازمة الساخنة الحالية بين روسيا والقوى الغربية والتي تتجسد باجوء التصعيد على الحدود الروسية الاوكرانية , ترتبط في الواقع بهواجس موسكو من توسع حلف الناتو نحو الشرق اي نحو الحدود الروسية . ( روسيا لم تقتنع برد أمريكا وحلف الناتو على مقترحاتها الخاصة بتهدئة الأجواء , وإعتبرت الرد تجاهلا لهواجسها الأمنية بأوروبا ) روسيا ارادت في مقترحاتها ضمانات عملية بعدم توسع الناتو نحو الشرق كما طالبت بعودة عضوية الناتو الى ماكانت عليه قبل عام 1997 اي قبل ضم الحلف لبلدان اوروبية حديثة الاستقلال كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق او من الكتلة الشرقية المرتبطة به.

وقد تبدو مثل هذه المطالبت الروسية تشددا مبالغ فيه من قبل موسكو الا ان مسؤولين كبار في موسكو يؤكدون ان الموضوع ليس استراتيجيا فحسب بل مصيريا بالنسبة لروسيا.

آفتاب يزد ...

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( تسارع وتيرة إنخفاض شعبية بايدن)..كتبت صحيفة آفتاب يزد .. عكست نتائج احدث استطلاع للراي في الولايات المتحدث تراجع شعبية بايد لمستويات خطيرة باتت تدق جرس الانذار بشكل خطير للحزب الديمقراطي . ( إن هناك مخاوف كبرى بالحزب الديمقراطي من مواجهة هزيمة بإنتخابات الكونغرس النصفية لصالح الجمهوريين بسبب الاستياء من بايدن ) حيث ابدى اكثر من اربعة وخمسين بالمئة من المستطلعين عن مشاعر نقمة واستياء من اداء بايدن ونائبته كامالا هاريس .

ويرى غالبية المستطلعين بأن ادارة بايدن فشلت في تحسين الاوضاع الاقتصادي وفشلت في كبح جماع جائحة كورونا كما انها تعاملت بضعف عجيب في المسرح العالمي .

قدس ...

صحيفة قدس كتبت عن مسار العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني والنعكفات الذ اتخذه هذا المسار وذلك في مقالها ( تركيا ولغز العلاقات مع الكيان الصهيوني ).. العلاقات بين تركيا والكيان تشهد منعطفات منذ عام 2010 اي بعد احداث السفينة التركية التي هاجمتها وحدة كوماندو للجيش الصهيوني وهي في طريقها الى غزة لايصال مساعدات .لكن هناك واقع لايمكن لاحد تجاهله وهو ان تركيا لم تقطع علاقاتها بالكيان الصهيوني ابدا لا من اجل فلسطين و من اجل اي احد . ( إن الرئيس التركي يؤكد اليوم رغبته في تطبيع وتنمية العلاقات مع الكيان الصهيوني وهي رغبة تواجه تحفظات من تل أبيب ) فالكيان الصهيوني يشترط قيام تركيا باغلاق مكاتب حماس في اراضيها , وهذا الشرط وضع اردوغان في مأزق خاصة مع رهانه على زيارة قريبة مقررة لرئيس الكيان الصهيوني لانقرة وكذلك رهانه على مشروع لايصال الغاز من الكيان لاوروبا. ان سياسة اردوغان بدعم القضية الفلسطينية كلاميا وبتوطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني عمليا تواجه تحديا كبيرا قد يخرجها للعلن .

سياسة روز ..

في مقالها ( متاعب ماكرون ).. كتبت صحيفة سياسة روز .. يستعد الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون لزيارة موسكو للالتقاء بنظيره الروسي بوتين في اطار تحرك وساطة فرنسية في الازمة الاوكرانية وعلى ان يزور كييف بعدها . ( إن ماكرون يحاول لعب دور قيادي بأوروبا بعد إعتزال المستشارة الألمانية ميركل عبر دخوله لمعترك مثل هذه الوساطة ) بالطبع يسعى ماكرون عبر هذا التحرك لتعزيز مكانته الدخلية المهزوزة عبر اعطاء شخصيته ثقلا دوليا من خلال مثل هذه الوساطات . ان ماكرون يعرف جيدا بأن مهمته في موسكو عسيرة جدا خاصة وانه لا يحمل عمليا اية مقترحات ترضي الجانب الروسي بشأن الامن في القارة الاوروبية بصورة عامة . ومن هنا يبدو ان الرئيس الفرنسي يطمح في التهدئة وليس بحل المشاكل التي تقف وراء ايجاد ازمة العلاقات بين روسيا والناتو وكذلك بين روسيا واوكرانيا.