الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس ونواب مجلس الشورى يجددون العهد مع مبادئ مؤسس الثورة الاسلامية

رئيس ونواب مجلس الشورى يجددون العهد مع مبادئ مؤسس الثورة الاسلامية
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

زار رئيس ونواب مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد مرقد الامام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بالتقارن مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

واقيمت هذه المراسم في مرقد الامام الخميني وفقا للبروتوكولات الصحية بحضور رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف واعضاء البرلمان.

وكان في استقبال قاليباف ونواب البرلمان عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الامام الراحل سادن ضريح الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني، حيث قرأ قاليباف والوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل.

واكد حجة الاسلام حسن الخميني خلال المراسم على ضرورة شجاعة المسؤولین في صنع القرارات، واستخدام كل الأفكار والتكاتف، مشيرا الى تأكيد الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي على الاعتماد على الطاقات الوطنية.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاووق يطلق تصريحات نارية ضد حلفاء 'اسرائيل'

تفاصيل هروب اثنين من أمراء 'داعش' من سجن 'غويران'

رئيس ونواب مجلس الشورى يجددون العهد مع مبادئ مؤسس الثورة الاسلامية

اثر فضحها للكيان العنصري.. 'إسرائيل' تعتزم معاقبة منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)

دعما لحكومة عبد الحميد الدبيبة.. بالوثائق.. قوى عسكرية في ليبيا ترفض 'حكومة البرلمان' وتطالب بجدول زمني

أحزاب وقوى سياسية يمنية.. الدفع بالإمارات كواجهة للعدوان سيعرضها لخسارة مفتوحة