هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف؟...ماالحقيقة؟!

العالم - المغرب

هذا وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وأعلن بيان مغربي رسمي، مساء اليوم (امس السبت)، وفاة الطفل ريان بعد تمكن فرق الإنقاذ من إخراجه من البئر التي سقط فيها منذ 5 أيام.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل ريان بعد إخراجه من البئر.

وقال التلفزيون المغربي نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

كما رصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

ولكن تبينت الصورة التي لاقت رواجا باسم الطفل المتوفي في المغرب، فأنها لطفل أمريكي يدعى "أرماني غونزاليس"وعمره 6 سنوات، أصيب مع أسرته في حادث سيارة، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت صحف أميركية محلية صورة الطفل قبل أسبوعين مع تصريحات لوالدته التي أكدت أنه بصحة جيدة، لكن يعيش حالة من الصدمة بعد الحادث.

وفي الصورة المنتشرة يظهر الطفل أرماني وهو مستلقي على سرير طبي وعليه بعض الكدمات نتيجة الحادث، ويرتدي واقي رقبة.

فاستغل مروج الصورة المزيفة التشابه في عمر الطفل المغربي ريان الذي يبلغ (5 سنوات)، والطفل الأميركي أرماني (6 أعوام)، كما استغل حالة التعاطف العربي والعالمي مع حادث ريان المغربي ونشر الصورة بعد دقائق من انتشال ريان من البئر.