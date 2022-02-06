الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو غراف

شاهد: كم من "ريان يمني" في بئر العدوان والعالم يتفرج!

الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

ريان خرج من البئر بعد فوات الاوان، وأطفال اليمن لا زالوا عالقين في بئر العدوان

مزيد من التفاصيل في هذا الفيديو....

روابط ذات صلة

'ريان المغربي' يشغل العالم بأكمله.. وفي اليمن 5 ملايين ريان!

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان الطفل المغربي ريان في البئر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو غراف شاهد: كم من "ريان يمني" في بئر العدوان والعالم يتفرج!

أمير عبداللهيان: لا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت

هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف؟...ماالحقيقة؟!

الامن القومي البرلمانية: أوروبا تماطل في مفاوضات فيينا

قاووق يطلق تصريحات نارية ضد حلفاء 'اسرائيل'

تفاصيل هروب اثنين من أمراء 'داعش' من سجن 'غويران'