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مشاركة أفغانية في محادثات 'طالبان' في أوسلو تطلب اللجوء في النرويج

مشاركة أفغانية في محادثات 'طالبان' في أوسلو تطلب اللجوء في النرويج
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة خارجية حكومة "طالبان" أن إحدى السيدات المشاركة مع وفد من الحركة في المحادثات مع دبلوماسيين غربيين في أوسلو، طلبت اللجوء في النرويج.

العالم - أفغانستان

وانتقد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة خارجية "طالبان"، خير الله شينواري، هذه الخطوة وقال إن معركة المشاركة في المحادثات انتهت بالبحث عن "مكان دافئ"، في إشارة منه إلى لجوء هذه السيدة الأفغانية للغرب.

وأجرى ممثلون عن "طالبان" محادثات مع دبلوماسيين غربيين في أوسلو نهاية الشهر الماضي، تركزت حول الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان، وحقوق الإنسان، خصوصا النساء اللواتي فرضت الحركة قيوداً متشددة عليهن.

واجتمع ممثلون عن "طالبان" مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج.

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