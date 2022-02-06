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هل بدأت الولايات المتحدة بالانحسار؟

الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "قلم رصاص"، الضوء على مقتطفات من مقالات وتحليلات وردت في معاهد ومراكز ابحاث وصحف أمريكية واسرائيلية ركزت على التراجع النفوذ الامريكي في المنطقة وآسيا.

واكد ضيف الحلقة الكاتب والباحث السياسي رياض عيد، ان الولايات المتحدة الامريكية تمر بوقف صعب ومحير، معتبراً ان الكاتب جاك كولف قدم توصيفاً حقيقياً لواقع امريكا، فهي تراجعت اقتصادياً وفشلت في معالجة جائحة كورونا، وخاضت خلال العشرين عاماً الماضية حربين في افغانستان وفي العراق وخسرت كلتا الحربين لم تحصد فيهما الا الهزائم والخسائر حيث ولفت الولايات المتحدة بحوالي 4 او 5 تريليون دولار.

وقال عيد: في عام 2007 و2008 حدثت ازمة اقتصادية وفقاعة عقارية، كما حدثت ازمة اسهم في عام 2020، والتي اكدت على تراجع امريكا اقتصادياً.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

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