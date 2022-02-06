لأول مرة.. نواب إماراتيون في الكنيست الاسرائيلي غدا

العالم- الامارات

ونقل الموقع عن القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست غدا الإثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.

وأوضحت القناة العبرية أن “النعيمي” والسفير الإماراتي بتل أبيب محمد الحاجة، ونواب إماراتيين آخرين سيلتقون برئيس الكنيست وعضو الكنيست ميكي ليفي في مكتبه.

فيما يلتقون لاحقًا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست رام بن باراك وأعضاء اللجنة.

كما يلتقي النواب الإماراتيون بعضو الكنيست إيلي كوهين، ورؤساء لوبي اتفاق أبراهام المزعوم. وكذلك عضوا الكنيست روث واسرمان لاندا وأوفير أكونيس.

ووقعت كل من البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع المخزي مع الكيان الإسرائيلي، في سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.