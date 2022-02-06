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بسبب بطلته.. الكويت تمنع عرض فيلم اجنبي نصرة لفلسطين

بسبب بطلته.. الكويت تمنع عرض فيلم اجنبي نصرة لفلسطين
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، منع عرض فيلم Death on the Nile رسمياً على أراضيها بسبب البطلة.

العالم- الكويت

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الإعلام قررت منع عرض الفيلم في الكويت كون بطلته غال غادوت وهي مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع الفيلم من جدول عروض شركات السينما الثلاث.

وأضاف: “الجمهور في الكويت والعديد من الدول العربية لجأ إلى (تويتر) للتعبير عن غضبه من اختيار غال غادوت، لا سيما أنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال عدوان 2014”.

كما كشف أن حركة مقاطعة الكيان الاسرائيلي في الكويت طالبت بحظر عرض الفيلم.

الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام في الكويت سبق أن منعت فيلم Wonder Woman للممثلة نفسها.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية الكويتية كتبا دراسية تحمل أغلفة تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة وتزرعها في عقول وقلوب أبنائها الناشئين على عكس مناهج الإمارات.

وقبل أشهر تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، صورا لكتاب التربية الإسلامية المقرر للصف الرابع للطلاب. وقد ظهر على غلافه المسجد الأقصى بحجم كبير، وبجانبه أطفال يدعون بتحريره.

وأثنى العديد من النشطاء على دولة الكويت وما تقوم به السلطات المختلفة هناك في شتى مواقعها، من أعمال تؤكد فيها دعم الكويت الكامل لفلسطين وقضيتها وشعبها.

كما وقرر نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي الانسحاب من بطولة التنس الدولية دون سن ال14 عاماً. بعد علمه عن المواجهة التي تنتظره أمام لاعب إسرائيلي عقب تأهله إلى دور النصف النهائي من البطولة الدولية.

وانتشرت العديد من اللافتات العريضة داخل شوارع دولة الكويت للثناء على ما فعله بطل كرة التنس محمد العوضي بعد انسحاب من بطولة دولية لكرة التنس لرفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي، كما وحملت تلك اللوحات عبارة جاء فيها: ” شكراً يا بطل”.

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