مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال غرب جنين

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا جنود الاحتلال بوابل من الرصاص مرتين تواليا خلال دقائق.

وجاء استهداف جنود الاحتلال خلال عمليات تفتيش وتمشيط واسعة تقوم بها قوات الاحتلال في جبال بلدة تعنك غرب جنين، بالتزامن مع عمليات تمشيط جوية للمكان.

وتعد عمليتا إطلاق النار الرابعة خلال ساعات في قرية تعنك، وعملية إطلاق النار السابعة في جنين.

وكان مقاومون قد استهدفوا، الليلة الماضية، دورية للاحتلال بإطلاق النار مرتين في قرية تعنك غرب جنين.

كما واستهدف مقاومون قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية وبلدة جبع وقرية رمانة في جنين.

يشار إلى أنَّ المقاومة المسلحة والشعبية تصاعدت في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس تصاعدًا لافتًا خلال الآونة الأخيرة، خاصة في المدّة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مئة عملية في عام 2020، في حين بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعفها عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث رُصدت (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال.