أول تعليق من زيباري على قرار "الاتحادية" بشأن ترشحه للرئاسة

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وقال زيباري بمنشور على صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك) : "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الاصلاح"، حسب تعبيره.

وأضاف: "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من اجل مزيد من التشبث بالسلطة".

وقررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً.

وجاء في قرار المحكمة أنها "قررت ايقاف اجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوی (17اتحادية/2022)".

وأضافت، أن "القرار صدر بالاكثرية في 9/ رجب/ 1443 هجرية الموافق السادس من شباط الحالي".