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المغرب.."بوريطة" يعلق على العلاقات المغربية الجزائرية

المغرب..
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

رد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على سؤال حول ما إذا كان علاقات المغرب مع [إسرائيل] سبب الأزمة مع الجزائر، قائلًا إن "القرارات السيادية للدول لا أحد يتدخل فيها"، بحسب تعبيره.

العالم - المغرب

وأضاف بوريطة، في لقاء خاص ببرنامج يعرض عبر فضائية "فرانس 24"، مساء اليوم الأحد، أن هناك توجيهات من الملك المغربي محمد السادس ، باختيار وحدة المقاربة في التعامل مع الجزائر، معقبًا: "لن نذهب إلى التصعيد".

وأكد أن المغرب لم يصدر أي بيان حول ما قامت به الجزائر منذ خمسة أشهر، مجيبًا على سؤال حول ما إذا تلقت المغرب دعوة من الجزائر لحضور القمة العربية المرتقبة من طرف الجهة المنظمة: "دوريات القمة تعقد في شهر مارس وفق النصوص، لكن القمة مسؤولية ومرتبطة بنصوص اعتمدها القادة العرب والحديث عنها مسألة إجرائية".

وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء الغربية، أوضح أن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية كان رئاسيًا، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تغير هذا القرار، بل قالت إن السيادة المغربية هو الحل الواقعي للقضية.

وذكر أن المغرب بقيادة الملك، حقق مكتسبات على المستوى العربي والإفريقي والدول الفاعلة في العالم، لافتًا إلى فتح قنصليات في عدة دول.

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