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الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان

الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا "الشيخ إبراهيم زكزاكي"، حرب اليمن كارثة انسانية، وأكد على حق الشعب اليمني في الرد على جرائم العدوان الوحشية.

العالم - اليمن

وقال الشيخ “زكزاكي” أمس الأحد، خلال مشاركته في مؤتمر عقد عبر الفيديو لمناقشة أبعاد العدوان على اليمن: إنه “لا معنى للصمت العالمي إزاء الكارثة في اليمن حيث الشعب اليمني محروم من الكهرباء والمحروقات والبنزين والأجهزة الطبية”.

وأضاف: إن ما يجري في اليمن عدوان وجريمة حرب ضد البشرية.. مدينا الغارات الجوية واستهداف المدنيين في بيوتهم في أماكن عملهم وأماكن دراستهم وحتى الحافلات والسجون والمستشفيات وقتل المرضى والممرضين والأطباء.

وأكد أن الامارات والسعودية تمثلان أمريكا وبريطانيا وفرنسا وباقي الدول الغربية وهم يريدون إعادة رئيس مخلوع للبلاد عبر قتل المواطنين اليمنيين.

وأدان الشيخ الزكزاكي هذه “المؤامرة الجديدة” التي تهدف لحفظ أمن الكيان الصهيوني.

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