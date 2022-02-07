أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 07 فبراير 2022

اطلاعات ..

دخول ثمانية وأربعين مشروعا صناعيا ضخما في ثلاث عشرة محافظة إيرانية لمرحلة التنفيذ

آفتاب يزد..

رئيس الجمهورية .. الإقتصاد الإيراني بحاجة لخطوات وإجراءات كبرى

آرمان ملي ..

الوزير عبد اللهيان .. إيران لا تسعى لإبرام إتفاق مؤقت ومحدود في مفاوضات فيينا

جوان ..

القوات اليمنية المشتركة توسع دائرة عملياتها العسكرية لتحرير محافظة مأرب بالكامل

جمهوري اسلامي ..

عودة المظاهرات المناهضة للعنصرية بالمدن الأمريكية بمصرع شاب من أصول أفريقية بيد الشرطة

حمايت ..

العاصمة الفرنسية تشهد مظاهرات مناهضة للنظام الرأسمالي وسياسات ماكرون الإقتصادية

ايران ..

تخصيص أضخم إستثمارات بتاريخ الإقتصاد الإيراني .. دخول ثمانية وأربعين مشروعا صناعيا لمرحلة التنفيذ

ابتكار ..

إلغاء عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الإتحاد الأفريقي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

قدس ..

حركة أنصار الله تحذر النظام المصري من مجرد التفكير بالتدخل عسكريا في اليمن

كيهان ..

هلع صهيوني إزاء إحتمال إجتياح مقاتلي حزب الله لفلسطين المحتلة بأية حرب مقبلة

وطن امروز ..

كتائب حزب الله العراق تحذر تركيا من مغبة مواصلة إنتهاكاتها للسيادة الوطنية العراقية

عصر ايرانيان ..

مسؤولون أوكرانيون يتحدثون عن إمكانية التوصل لحل دبلوماسي مع روسيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إعادة الإعفاءات خدعة دعائية أمريكية ) ..ان اعلان الولايات المتحدة عن اعادة اعفاءات سبق ان الغيت في اواخر حكومة ترامب وترتبط بقضايا تقنية بالرنامج النووي الايراني, مجرد موقف استعراضي امريكي ليس له اي تاثير ايجابي واقعي على مسار مفاوضات فيينا.

إن هذه الخطوة الأمريكية لا تخرج عن كونها محاولة مخادعة لإلقاء الكرة في ملعب إيران في مفاوضات فيينا فواشنطن تعرف جيدا بأن ايران لم تعد بحاجة لمثل هذه الاعفاءات عمليا بعد ان استطاعت التغلب على الصعوبات التقنية التي ترتبط بمحطة بوشهر النووية , كما استطاعت انتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل طهران الخاص بالبحوث بنفسها واستغناءها عن استيراده من الخارج .. وبعبارة اخرى اعادت امريكا اعفاءات لم تعد ايران بحاجة لها ابدا .

جمهوري اسلامي ...

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أهداف فرنسا من مشروع دعم أمن الإمارات ) .. اعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي " عن توصل باريس لتفاهم مع ابو ظبي بشأن مشاركة مقاتلات رافال في القاعدة الفرنسية بالامارات في مهام اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية.

إن هدف فرنسا من وراء إقحام أنفها في قضايا ترتبط بالحرب العدوانية على اليمن هو تسويق السلاح أولا وأخيرا فرنسا التي تتباكى من بين الحين والاخر على مآساة الشعب اليمني ابرمت على مدى الاشهر الاخيرة صفقات اسلحة ضخمة مع كلا من الامارات والسعودية , صفقات بمليارات الدولارات ورغم معرفة فرنسا بان هذه لاسلحة موجهة ضد الشعب اليمني المظلوم .

ان مايهم فرنسا هو ايجاد اسواق لاسلحتها ولمنتجاتها المختلفة في المنطقة لانعاش اقتصادها بشكل يعطي ماكرون ورقة رابحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة , واخر ماتفكر فيه فرنسا هو الانسانية والمبادئ الاخلاقية .

ايران ...

في الشان التونسي كتبت صحيفة ايران في مقالها ( قيس في طريق الإستبداد )..اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن حل المجلس الاعلى لقضاء ايضا طارحا ذرائع حول وجود فساد وغير ذلك . محافل سياسية تونسية وصفت القرار بانها آخر مسمار يدقه قيس سعيد في تابوت الديمقراطية الفتية بتونس .

إن الرئيس التونسي سبق وأن اقال الحكومة المنتخبة وجمد نشاطات البرلمان في قرارات بررها بالدفاع عن الديمقراطية وحصر السلطة بشكل كامل عبر توسيع دائرة صلاحياته الرئاسية خلف نفس المبررات التي لم تقنع شرائح واسعة من المواطنين.

ان الرئيس التونسي يدفع البلاد في مسارات خطيرة بقراراته التي تتنافى مع مفوم الحرية والديمقراطية, اذا ليس من المنطقي قمع الحريات وقمع الديمقراطية بشعار الدفاع عنهما. نعم قد تكون هناك خلافات مع بعض التيارات وقد تكون هناك هواجس ما لكن كل ذلك لايبرر اعادة تونس لحقبة الاستبداد والديكتاتورية.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في الازمة الاوكرانية في مقالها ( ظلال الحرب القاتمة تخيم على أوروبا)..

الحشود الروسية الضخمة على الحدود الاوكرانية تطرح مخاوف جدية في اوروبا من احتمال قيام روسيا باجتياح اوكرانيا , وبالطبع تؤكد روسيا من انها لاتخطط لشن حرب على احد ولا باجتياح اوكرانيا وان حشودها مجرد اجراء احترازي مقابل التهديدات لامنها القومي .

في الواقع تخيم سحب سوداء على سماء القارة الأوروبية تحسبا لإندلاع حرب قد يكون من الصعب التكهن بمداها وطبيعتها فوسط تعثر الجهود الدبلوماسة الداعية للتهدئة في ظل ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجاهل امريكا وحلف الناتو لهواجس بلاده بشان الامن باوروبا وتوسع الناتو , فأن احتملات اندلاع حرب ولوعن طريق الخطأ تبقى مطروحة مع وجود التحركات والاستعدادات العسكرية للطرفين , ووجود تعمد غربي بتضخيم الامور وبطرح سيناريوهات حالكة السواد للترويع من روسيا.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( تفادي كارثة ).. قررت بلدان الاتحاد الافريقي في قمتها باديس ابابا تجميد قبول الكيان الصهيوني في عضوية هذا الاتحاد كمراقب. والقرار حظى بموافقة بالاجماع وصادقت عليه حتى بلدان لها علاقات مع تل ابيب.

إن هذا الموقف يعكس تضامن البلدان الأفريقية مع الشعب الفلسطيني وكذلك تصنيفها للكيان كمصدر خطر وتهديد ووجه الرئيس الاثيوبي في قمة اديس ابابا اتهامات صريحة للكيان الصهيوني بدعم الانفصاليين باقليم تيغراي الاثيوبي , كما طرح قادة افارقة شكوكا بشأن دور للكيان في تفجير الاوضاع في السودان وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض التقارير عن اصابع للكيان لعرقلة جهود السلام بليبيا ايضا. ان الاتهامات الافريقية الموجهة للكيان الصهيوني قد تكون مجرد قمة الجبل الظاهرة في البحر , ولكن في كل الاحوال جنب قرار قمة اديس ابابا القارة الافريقية مخاطر و تهديدات كبرى .

جوان ...

حول الازمة الاوكرانية ايضا كتبت صحيفة جوان في مقالها (واشنطن وتأجيج أجواء حرب بأوروبا)... تعكس مواقف وتصريحات المسؤولين الامريكيين حول الازمة الاوكرانية رغبة واضحة بتصعيد الاجواء للايحاء وكأن الحرب ستقع لامحالة ..

إن أمريكا تروج مقولة تتحدث عن قرب إجتياح روسيا لأوكرانيا متجاهلة كل تأكيدات موسكو من أنها لا تخطط لمهاجمة أحد وان حشودها العسكرية قرب الحدود الاوكرانية اجراء احترازي للدفاع عن امنها القومي وذلك في اشارة ضمنية لمخططات حلف الناتو بالتوسع نحو الشرق ولاحتمال ضمه لاوكرانيا لعضويته .

ان مواقف امريكا وحليفاتها الاوروبيات توحي بأن هناك سيناريو غربي لجر رجل روسيا في حرب باوكرانيا لتأليب المجتمع الدولي ضدها ولاستنزافها ولفرض عقوبات شاملة ضدها , وربما هناك سيناريو امريكي اوروبي بديل لدفع روسيا على التراجع عن موقفها ازاء قضايا الامن الاوروبي ومشاريع الناتو بالتوسع نحو الشرق .