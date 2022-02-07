الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الاسلامي: عقد المركزي تهديد للوحدة ويهدف لتمرير قرارات غير شرعية

الجهاد الاسلامي: عقد المركزي تهديد للوحدة ويهدف لتمرير قرارات غير شرعية
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، أن عقد اجتماع المجلس المركزي يُعمق الانقسام الداخلي ويهدد السلم الأهلي من خلال الاستفراد وتكميم الأفواه، وأن الاجتماع بدون إجماع يهدف لتمرير قرارات غير شرعية وجعلها قانونية.

العالم - فلسطين

جاء ذلك، خلال مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة المنددة بانعقاد المجلس المركزي في ظل غياب دور المجلس الوطني، وتفرد قيادة السلطة على دوار المنارة برام الله بالضفة المحتلة.

وقال الشيخ سعيد النخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:"إن استبدال المجلس الوطني بالمجلس المركزي من خلال سرقة صلاحيات الوطني، يُخرج الاجتماع عن قانونيته وشرعيته، خاصة أنه يعقد من أجل تمرير مكتسبات حزبية."

وتساءل القيادي نخلة في مقابلة خاصة، عن قرارات المجلس المركزي السابقة التي كانت مجرد قرارات على الورق بدون تنفيذ، مضيفاً أن الاستفراد بالقرارات دكتاتورية مرفوضة، وهي موسومة بالفشل، وفاقدة للشرعية والتمثيل الوطني.

واعتبر أن ما حصل يعمق الانقسام الداخلي ويهدد السلم الأهلي من خلال الاستفراد وتكميم الأفواه، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع بدون إجماع، وذلك لتمرير قرارات غير شرعية وجعلها قانونية.

وطالب نخلة بالتحرك الشعبي الفاعل تجاه المتنفذين ورفض استفرادهم وتسلطهم بالقرار الفلسطيني، داعياً للعمل الجاد على التوافق بين الفصائل والقوى الوطنية على تمثيل خيار الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال القيادي أحمد دار نصر، إن هذه الوقفة لإظهار المعارضة الشعبية الرافضة لانعقاده وما سيتمخض عنه من قرارات وتعيينات، واصفاً إياه بأنه فاقد للشرعية ومقرراته باطلة وغير ملزمة لأحد.

وأكد أن اجتماع المجلس المركزي يأتي في ظل مقاطعة أغلبية الفصائل الفاعلة له في خطوة تنم عن حالة التفرد بالقرارات الفلسطينية التي تمارسها القيادة المتنفذة.

وأضاف القيادي نصر في مقابلة خاصة، أن الاجتماع جاء لصبغ الشرعية على التحركات السياسية المرتهنة للاستسلام والتنازل والرضى بما هو قائم، واختزال الحق الفلسطيني ببعض التسهيلات الحياتية والاقتصادية.

واعتبر أن البديل هو قيادة وطنية حقيقية تمثل الجماهير الفلسطينية، وتعبر عن تطلعاتها بالحرية والانعتاق من نير الاحتلال، مؤكداً على ضرورة التمسك بخيار المقاومة والاشتباك مع الاحتلال كخيار وحيد لتحقيق أهداف شعبنا.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي: قرارُ الاتحاد الأفريقي ضربةٌ لكل من يراهن على التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فلسطين.. 15أسيراً مصابين بالسرطان يتعرضون للموت البطيء بسجون الاحتلال

الاحتلال يصوت اليوم على مرشح جديد خلفا لـ'مندلبليت'

سوريا.. بلدة السبخة تشهد إقبالا كثيفا على مركز التسوية

تونس... الشرطة تغلق مقر مجلس القضاء وتمنع دخول الموظفين

صحيفة أمريكية: تشغيل جسر جوي لشحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

الجهاد الاسلامي: عقد المركزي تهديد للوحدة ويهدف لتمرير قرارات غير شرعية