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حزب الحركة القومية:

أردوغان مرشح عن "تحالف الشعب" في انتخابات الرئاسة عام 2023

أردوغان مرشح عن
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشيلي، اليوم الإثنين، أن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، سيكون مرشحا عن "تحالف الشعب" خلال الانتخابات الرئاسية عام 2023.

العالم-تركيا

وقال باهتشيلي، رئيس أحد أحزاب "تحالف الشعب": "مرشحنا للرئاسة معروف، إنه رجب طيب أردوغان. أنا مؤمن بأن السيد أردوغان سيفوز بفارق كبير في انتخابات يونيو/ حزيران 2023، كما سيحرز "تحالف الشعب" نصرا جديدا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات العامة هو يونيو/ حزيران 2023.

وتحدث أردوغان، في كلمة نشرتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الخطة التي أعلناها لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنها حققت هدفها.

وأضاف الرئيس التركي: "نعرف ماذا نفعل ولماذا وكيف نفعله وندرك جيدا أننا سنصل إلى مكان مثالي يسهل الحياة للأجيال المقبلة، لا يمكن لأحد أن يعود بتركيا إلى أيامها السيئة ولا يمكن لأحد أن يدمر الإنجازات التي حققتها".

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