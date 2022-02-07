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فلسطين..

15أسيراً مصابين بالسرطان يتعرضون للموت البطيء بسجون الاحتلال

15أسيراً مصابين بالسرطان يتعرضون للموت البطيء بسجون الاحتلال
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن 15 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أورام سرطانية بمختلف أنواعها، دون أن تقدم لهم إدارة السجون علاجاً مناسباً لحالتهم الصحية.

العالم - الاحتلال

وأوضح المركز في تقرير أن الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال حياتهم مهددة بالخطر، نظراً لأوضاعهم الصحية الصعبة وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم المرضية.

وأضاف أن الاحتلال إذا وصل لقناعة أن الأسير قد وصل إلى مرحلة متقدمة من المرض بحيث يستحيل شفاؤه منها، أو أن حياته مهددة بالانتهاء خلال فترة قريبة يقوم بإطلاق سراحه، حتى يتوفى خارج أسوار السجون لكي لا يضطر إلى فتح ملفات تحقيق أو المسائلة.

وقال المركز إن السرطان يعتبر السبب الأول في استشهاد الأسرى داخل السجون الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكان آخرهم الأسير الشهيد " كمال نجيب أبو وعر" من جنين.

وأوضح أن الأسرى المصابين بالسرطان يعانون بشكل مضاعف، ويعيشون ما بين سندان الأسر وظروفه القاسية وانتهاكات الاحتلال وحرمانهم من كافة حقوقهم، وما بين مطرقة مرض السرطان الذي يفتك بأجسادهم.

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فلسطين.. 15أسيراً مصابين بالسرطان يتعرضون للموت البطيء بسجون الاحتلال

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