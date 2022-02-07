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شاهد: ظهور نادر لنجلي القائد ’محمد الضيف’ في غزة

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشر ناشطون فلسطينيون ومنصات إعلامية مقربة من حركة "حماس"، اليوم الاثنين، صوراً وفيديوهات لتكريم ابني القائد العام لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكرية للحركة، محمد الضيف، في حدث نادر لم يعهد من قبل، في ظل السرية التامة التي ترافق الرجل العسكري الأول في "حماس" وعائلته.

العالم - فلسطين

وتم تكريم خالد وبهاء محمد المصري (الضيف لقب)، في حفل لتكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم في جنوب مدينة غزة، نظمته الكتلة الإسلامية - الإطار الطلابي لحركة "حماس".

وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها ابنا الضيف علانية ويتم الاحتفاء بهما، وهو أمر لاقى انتقادات من بعض الناشطين خشية على والدهما.

ويحاط محمد الضيف وأسرته بسرية تامة، ويخضع لظروف أمنية معقدة، في ظل وضعه على رأس قائمة المطلوبين لكيان الاحتلال الصهيوني. وعلى الأرجح فإنّ الضيف يسير على كرسي متحرك نتيجة إصابته السابقة في استهداف إسرائيلي في حيّ الشيخ رضوان قبل سنوات.

وفي عدوان العام 2014، نجا الضيف من الاغتيال عندما قصف الاحتلال منزلاً لعائلة اللوح بمدينة غزة، واستشهدت زوجته وطفله علي في الحادثة وثمانية من عائلة اللوح.

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