بايدن والمستشار الألماني يناقشان أزمة أوكرانيا في البيت الأبيض

العالم-الاميركيتان

وذكر مسؤول في البيت الأبيض في مكالمة مع الإعلاميين، اليوم الاثنين، أن "بايدن وشولتز سيكون لديهما أجندة كاملة للغاية للمناقشة، ونتوقع منهما التحدث بشكل كبير عن الوضع في أوكرانيا وروسيا".

وأردف أنه "من المرجح أن يناقش الزعيمان مخاوفهما المشتركة بشأن التعزيز العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، والتزامهما المشترك بالجهود الدبلوماسية المستمرة لتشجيع روسيا على تهدئة التوترات".

وأضاف: "وفيما يتعلق بذلك، سيناقش بايدن وشولتز جهود أمريكا المستمرة لإعداد حزمة عقوبات قوية من شأنها أن تفرض تكاليف باهظة، في حال أن غزت روسيا أوكرانيا".

وقال مسؤول البيت الأبيض للصحفيين: "لقد أوضحنا موقفنا للغاية، وهو أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فإن خط الغاز "نورد ستريم 2" لن يتحرك إلى الأمام".

وعندما سُئل المسؤول عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعمل على طرق لمنع خط أنابيب "نورد ستريم 2" من العمل، بغض النظر عما إذا كانت روسيا ستغزو أوكرانيا، أكد معارضة الولايات المتحدة للمشروع بشكل عام.

وأشار المسؤول إلى أنه "لا يوجد حاليا أي غاز يتدفق عبر خط الأنابيب، ولن يكون هناك أي غاز لشهور، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدبلوماسية التي تمكنت أمريكا من القيام بها بشأن هذه القضية مع ألمانيا".

تأتي زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، بعد شهرين تقريبا منذ توليه منصبه، مما يسلط الضوء على أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية.

وكان بايدن قد التقى شولتز لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في قمة مجموعة العشرية، عندما دعت المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، شولتز الذي كان وزيرة المالية آنذاك لمرافقتها إلى اجتماعها مع بايدن.