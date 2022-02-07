الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان الليبي يوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 14 شهراً

البرلمان الليبي يوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 14 شهراً
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس النواب على مشروع خارطة الطريق والتي تنص على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر شهرا

العالم ـ ليبيا

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب ستتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، خلال هذا الأسبوع، وسيجري التصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

وتقدم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع.

وقد تقدم ثمانية أشخاص للفوز برئاسة الحكومة، وبعد الاستماع لمشاريع المرشحين، سترسل أسماؤهم إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة، ويتم التصويت على المرشحين في العاشر من فبراير الجاري.

روابط ذات صلة

جلسة أولية قبل الإعلان الثلاثاء عن رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا

بالوثائق.. قوى عسكرية في ليبيا ترفض 'حكومة البرلمان' وتطالب بجدول زمني

ليبيا: اتساع دائرة الرافضين لقرار صالح إسقاط حكومة الدبيبة

تفاهمات في ليبيا بشأن شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيما حيت الثورة الإسلامية بعيدها الـ 43.. حركة الأمة تحذر من الاصوات الخبيثة الداعية للتطبيع بلبنان

شعبان تؤكد لنوروزي اهمية التعاون السوري الإيراني بمجال الإعلام

بعدسة العالم: شاهد..الاضرار الجسيمة لقنابل العدوان العنقودية على اليمن

السلطات الأمريكية تصادر صناديق من الوثائق الرئاسية من مقر ترامب بفلوريدا

صنعاء تكشف معلومات هامة عن قيادي مرتزق من العيار الثقيل

وسط مقاطعة عدد من الفصائل.. المجلس المركزي الفلسطيني ينتخب رئيسا جديدا..