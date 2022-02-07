البرلمان الليبي يوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 14 شهراً

العالم ـ ليبيا

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب ستتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، خلال هذا الأسبوع، وسيجري التصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.

وتقدم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع.

وقد تقدم ثمانية أشخاص للفوز برئاسة الحكومة، وبعد الاستماع لمشاريع المرشحين، سترسل أسماؤهم إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة، ويتم التصويت على المرشحين في العاشر من فبراير الجاري.