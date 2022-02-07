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الإعلام الأمني العراقي تعلن نتائج "الإرادة الصلبة" ضد "داعش"

الإعلام الأمني العراقي تعلن نتائج
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، عن نتائج عملية "الإرادة الصلبة" التي نفذت اليوم بمشاركة القوات الاتحادية والبيشمركة.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد الاجتماعات والتفاهمات المشتركة بين القيادات العسكرية والامنية في المركز وإلاقليم، وبهدف سد الثغرات في المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة ما بين قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك وقيادة عمليات نينوى من جهة وقطعات البيشمركة من جهة أخرى، شرعت القطعات المشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، اليوم، بعملية (الارادة الصلبة) على عدة محاور شملت العديد من المناطق والجبال، لمطاردة عناصر عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين وتطهير الأراضي من المخلفات الحربية".

وأضافت، أنه "اشترك في هذه العملية قوات المقر المتقدم في كركوك/ الفرقة الثامنة وقيادة عمليات نينوى/ فرقة المشاة 14 وقوات البيشمركة/ المحور الخامس والمحور السادس، وبإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي"، مبينة أنها "شملت تفتيش وتطهير منطقتي (سركران، وبلكانة)، وقد حققت نتائجها المخطط لها ووصلت الى أهدافها".

وأشارت إلى أن "هذه العملية تعد من العمليات النوعية وفق الأسلوب الجديد الذي اتبعته قيادة العمليات المشتركة بالاشتراك مع قوات البيشمركة، وتمكنت من الوصول الى مناطق لم تصلها من قبل"، مؤكدة أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها عازمة على تحقيق أهدافها المرسومة وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره المنهزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".

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