مجلس النواب العراقي يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية

العالم - خاص بالعالم



الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اعلنت تفاصيل الجلسة التداولية التي عقدت الاثنين، وقالت الدائرة في بيان إن البرلمان عقد جلسة تداولية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 58 نائبا من اصل 329، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والرقابية والتنظيمية، يذكر أن النصاب القانوني لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثان من بين329 نائبا.

من ناحيته، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، انه بدءا من الثلاثاء سيتم عقد اجتماع مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية بأعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب.



وكان دعا الاطار التنسيقي، الى مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية قبل انعقاد جلسو البرلمان، وقال الاطار في بيان، إنه انطلاقا من الانسداد في الواقع السياسي الناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية كان موقف الاطار وحلفاءه واضحا بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات.



وقلب ذلك أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعتها لجلسة البرلمان وتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية، بخصوص تشكيل الحكومة القادمة الى اشعار اخر.

كما قررت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد ايقاف اجراءات مرشحها للرئاسة هوشيار زيباري قررت مقاطعة جلسة البرلمان، وقالت ان مقتضيات المصلحة العامة تقتضي استكمال المشاورات واستمرار الحوارات الجارية بين الكتل السياسية..



وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت قرارا بوقف اجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعاوى قضائية ضده، وقالت إن قرار قبول ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية غير دستوري لفقدانه الشروط المنصوص عليها في الدستور، وأبرزها حسن السمعة.