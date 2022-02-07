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الصهاينة يخشون محادثات فيينا.. لماذا وكيف؟

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج "العين الإسرائيلية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت الاسرائيلي المستمر للجمهورية الاسلامية ومراقبة مجريات محادثات فيينا.

العالم – العين الإسرائيلية

يقول المراقبون للشأن الصهيوني ان كيان الاحتلال يخشى كسب ايران ايجابية مفاوضات فيينا لانه موعود بالمحو عن الوجود عبر الجمهورية الاسلامية.

وقال ضيف الحلقة النائب السابق في البرلمان اللبناني نزيه منصور ان الكيان الاسرائيلي دائما يحاول ابراز قدراته بالتهديد في الوقت الذي هو بحاجة الى الاتفاق النووي اكثر من أي قوة اخرى مؤكدا انه كلما مر الوقت زادت الجمهورية الاسلامية قوة وبالتالي يهدد الأمن الصهيوني.

وأضاف ان من خلال الاتفاق ستعود ايران الى ما حصل في السابق في الاتفاق النووي وان هذه الضوضاء والخوف الاسرائيلي هو دليل على حالة الضعف الذي يعاني منه الكيان المحتل.

نزيه منصور اشار الى ان الواقع يؤكد ان ايران الان في موقع القوة وان مخاوف الكيان الاسرائيلي ستزداد ما دام المفاوضات لم تحسم بعد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

نزيه منصور – نائب سابق في البرلمان اللبناني

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6032693

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