الصومال تعلن مقتل 7 من مسلحى حركة الشباب الإرهابية

العالم ـ أفريقيا

ونفذت الفرقة الـ5 للكتيبة الـ16 من قوات الكوماندوز الصومالية، المتواجدة في محافظة جوبا السفلى بولاية جوبا لاند الإقليمية، عمليات مخططة في مناطق سانغوني وموسى حاجي وأرارى وكوبان، التي تخضع جميعها لسيطرة منطقة جوبا السفلى.

وكانت العملية تهدف إلى ملاحقة إرهابيي مليشيات الشباب، وتدمير قواعدها في مناطق سانغوني باقليم جوبا السفلى.

يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الأونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب، التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.