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الصومال تعلن مقتل 7 من مسلحى حركة الشباب الإرهابية

الصومال تعلن مقتل 7 من مسلحى حركة الشباب الإرهابية
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم، مقتل 7 عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية نفذتها القوات الأمنية الخاصة، استهدفت تجمعاتهم بالقرب من مدينة "كيسمايو" في محافظة "جوبالاند" الفيدرالية جنوب البلاد.

العالم ـ أفريقيا

ونفذت الفرقة الـ5 للكتيبة الـ16 من قوات الكوماندوز الصومالية، المتواجدة في محافظة جوبا السفلى بولاية جوبا لاند الإقليمية، عمليات مخططة في مناطق سانغوني وموسى حاجي وأرارى وكوبان، التي تخضع جميعها لسيطرة منطقة جوبا السفلى.

وكانت العملية تهدف إلى ملاحقة إرهابيي مليشيات الشباب، وتدمير قواعدها في مناطق سانغوني باقليم جوبا السفلى.

يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الأونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب، التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.

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