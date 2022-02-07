بلدية الاحتلال تخطر بهدم عشرات المنشآت في القدس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، أن العشرات من أصحاب المحال التجارية في المنطقة الصناعية بوادي الجوز فوجئوا لدى توجههم إلى محلاتهم التجارية بتعليق أوامر هدم واستدعاءات لبلدية الاحتلال على محالهم.



وعلى طول شارع "المنطقة الصناعية" في الحي، تمتد عشرات الكراجات، إضافة لمحلات لبيع قطع المركبات ومواد البناء ومطاعم شعبية وبقالات.



وقال إسماعيل الكرد -مالك إحدى المنشآت المخطَرة-: إن أوامر الهدم للمنشآت التجارية مقدمة لتنفيذ مشروع "وادي السيليكون" على أنقاض هذه المحلات القائمة منذ عشرات السنين، وفق وفا.



وأشار إلى أن هذا المشروع الذي طرحته بلدية الاحتلال منتصف عام 2020 جزءًا من مبادرة حكومية مدتها 5 سنوات بقيمة 2.1 مليار شيقل، سيبنى على 200 ألف متر مربع "لشركات الهايتك وللفنادق ومساحات تجارية مختلفة"، "حسب المخطط الذي أعلن في حينه".



وأضاف: "هذه المحلات ورثناها عن آبائنا وأجدادنا منذ سبعين عامًا، وأنا أعيش هنا وأعتاش من هذا المكان، ولديّ الأوراق والتراخيص الرسمية التي تؤكد ذلك، حال هذا المحل كحال عشرات المحلات التجارية في هذا الشارع، واليوم جاؤوا "الاحتلال" ليخرجونا من محلاتنا ويقضوا على أحد أسباب رزقي وأولادي، ويتحدثوا عن مخطط لنقلنا من هذا المكان الحيوي المعروف إلى "عطروت أو ميشور أدوميم"، سنرفض هذا المخطط جملةً وتفصيلا، وسنصمد هنا مهما كلف الأمر".