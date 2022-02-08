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احتجاجا على قرار الرئيس سعيد..

جمعية القضاة بتونس تدعو لتعليق العمل بمحاكم البلاد يومين

جمعية القضاة بتونس تدعو لتعليق العمل بمحاكم البلاد يومين
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، كافة المحاكم في البلاد إلى تعليق العمل غدا الأربعاء وبعد غد الخميس؛ احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

العالم - تونس

كما دعت الجمعية، في بيان صحفي اليوم، كافة القضاة ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس يوم الخميس.

واتهمت الجمعية، الرئيس بضرب مبدأ الفصل بين السلطات، والتدخل في السلطة القضائية.

وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر أمس الاثنين، إن قوات الأمن منعت موظفي المجلس من دخول المقر في وقت أعلن فيه الرئيس سعيد أنه يستعد لإصدار مرسوم يقضي بحل المجلس بدعوى تفشي الفساد داخل أجهزة القضاء.

وهذه أحدث أزمة مؤسساتية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي وتجميده البرلمان، ثم تعليقه العمل بالدستور وعرضه خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونيا واستفتاء شعبي وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

وليس هناك توافق حول الخارطة السياسية التي عرضها سعيد.

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احتجاجا على قرار الرئيس سعيد.. جمعية القضاة بتونس تدعو لتعليق العمل بمحاكم البلاد يومين

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