بلدية الاحتلال في القدس ترصد اكثر من 300 مليون دولار لربط المستوطنات

العالم - الاحتلال

وذكر موقع عبري في مدينة القدس المحتلة أنّ اللجنة المالية في بلدية الاحتلال أقرّت رصد أكثر من 300 مليون شيقل، خصصتها لتطوير بنى تحتية وربط شبكات المواصلات بين مختلف الأحياء الاستيطانية في المدينة مع الشطر الغربي في القدس.

ولفت الموقع العبري إلى أنّ ربط هذه الشبكات يكون عبر تعزيز وتوسيع طرق ومسارات لربط سكة القطار الداخلية "الترام"، في المدينة من أقصى شمال المدينة في مستوطنة راموت وبسغات زئيف وحتى جنوبي المدينة عند المالحة.

وبيّن الموقع أنّ ميزانية بلدية القدس المحتلة عموماً للعام الحالي تصل إلى 12 مليار شيقل، رصد منها مليار شيقل لأعمال تحديث في شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، لربط مختلف أنحاء المدينة بشقيها (الشطر الغربي المحتل عام 1948، والشطر الشرقي المحتل عام 1967) في منظومة مواصلات واحدة ومريحة.

ووفقاً للتقرير إياه، فقد رصد 200 مليون شيقل أخرى لتوسيع وتطوير شبكة القطار المحلي الداخلي "الترام".

ورصد كذلك، بحسب التقرير المالي، 54 مليون شيقل تحت مسمى "توسيع الطريق المركزي" من حي جبل المكبر إلى عين اللوزة في سلوان، لتسهيل وصول المستوطنين وربط البؤر الاستيطانية في سلوان عبر هذا الطريق بمركز المدينة. بينما رصد 50 مليون شيقل لضبط ومراقبة شبكات السير والمرور في المدينة.

كما رصدت بلدية الاحتلال 17.1 مليون شيقل لتوسيع الطريق الرابط بين مستوطنتي بسجاف زئيف ونافيه يعقوف شمالي القدس المحتلة على طريق شعفا بيت - حنينا بمركز المدينة وشطرها الغربي.

فيما رصدت بلدة الاحتلال تحت بنود مشاريع مختلفة أكثر من 6 ملايين شيقل لبنى تحتية في البؤرة الاستيطانية جفعات همطوس جنوبي القدس القريبة من بيت صفافا وتنتزع جزءاً من أراضيها.