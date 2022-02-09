إنتر ميلان يقصي روما من كأس إيطاليا بثنائية ويتأهل إلى نصف النهائي

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جاءت أهداف المباراة عن طريق إدين دجيكو، وأليكسيس سانشيز في الدقيقتين 2، و68 على التوالي، ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها قيام جماهير إنتر ميلان بالترحيب بمدربها السابق جوزيه مورينيو الذي عاد للظهور مجددا في ملعب "سان سيرو" لأول مرة أمام الانتر منذ 2010 عندما كان يقود الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي فريق إنتر ميلان الفائز من مباراة اليوم الأربعاء بين ميلان ضد لاتسيو التي ستجمع الثنائي في دور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

جاء هدف إنتر ميلان عن طريق اللاعب إدين دجيكو في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء في بداية تهديفية مبكرة لبطل الدوري الايطالي، حيث جاء هدف اللاعب الثاني له في فريقه السابق بعدما سجل في مباراة الفريقين الماضية بالكالتشيو.

بينما استطاع أليكسيس سانشيز من تسجيل هدف ناري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 ليضمن بها تقدم إنتر ميلان بفارق هدفين في المباراة.

وأكدت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية: "هز إدين دجيكو الشباك في أول دقيقتين من لعب المباراة، للمرة الأولى في جميع المسابقات، منذ وصوله إلى إيطاليا في موسم 2015/2016".