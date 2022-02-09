مقتل 30 إرهابيا في عملية عسكرية بمالي

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وقالت هيئة الأركان بحسب الوكالة الفرنسية، إنها «المرة الأولى التي تسفر فيها عملية تشارك فيها قوة من مالي منخرطة مع تاكوبا عن مثل هذه الحصيلة»، مشيرة إلى أن هذه العملية نفذت في الفترة الممتدة ما بين 1 و6 فبراير/ شباط الجاري، في منطقة «المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأدت أيضا إلى مصادرة «تجهيزات ومكونات لتصنيع العبوات الناسفة».

ويأتي هذا الإعلان فيما يبدو مصير «مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة» التي شكلت بمبادرة فرنسية،وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات الجهادية، مهددا.

وأمام الموقف العدائي للمجلس العسكري الذي طرد مؤخرا السفير الفرنسي من باماكو، وطالب بسحب كتيبة دنماركية نشرت حديثا في مالي، أمهلت باريس نفسها حتى منتصف الشهر الجاري، لتقرر مع شركائها الأوروبيين مستقبل وجودهم العسكري في هذا البلد التي تقاتل فيه منذ العام 2013 في حرب خسرت فيها 53 جنديا.