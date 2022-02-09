مستوطنون صهاينة ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة بالنقب

العالم - فلسطين

وأفاد شهود عيان، أن الحديث يدور عن مجموعة تضم 50 مستوطنا اقتحموا الأراضي التابعة لعرب الزيادنة، ونصبوا مجموعة من الخيام في المكان الذي حاصرته قوات الشرطة.



وأفاد موقع "عرب 48"، أنه عقب نصب الخيام، وجهت دعوات للأهالي في رهط بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من الأراضي.



ووصلت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، ومنعت المواطنين الفلسطينيين الاقتراب من المنطقة.

هذا واندلعت مواجهات، مساء الثلاثاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها إطلاق نار في جنين، تنديداً بجريمة اغتيال ثلاثة مقاومين في نابلس.

ففي جنين، نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال بالقرب من حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أمطروا حاجز دوتان العسكري بالرصاص قبل تمكنهم من الانسحاب من المكان بسلام.

وأُصيب عدد من المواطنين، بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العرقة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أنّ العديد من المواطنين أصيبوا بالاختناق بعد قيام جنود الاحتلال بإطلاق سيلا من قنابل الغاز.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنه على عدة محاور وهي حوارة وبيتا وبرقة وبزاريا.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت على مدخل برقة بين الشبان وقوات الاحتلال، الأمر الذي أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي وعدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقال اثنين منهم.

وشهد مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية خلال المواجهات مع الاحتلال على مفرق بيتا.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسي في بلدة حوارة جنوبي نابلس، بعد دعوات المستوطنين لمسيرات في المنطقة.

وانتشرت مجموعات من المستوطنين في محيط حاجز زعترة جنوب نابلس، وعلى الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، عقب دعوات للتجمع من قبلهم تحت عنوان "التأكيد على يهودية الدولة".

وفي قلقيلية، انطلقت مسيرة حاشدة في المحافظة، ردا على استفزازات المستوطنين وخروجهم بمسيرات بأنحاء مختلفة في مناطق الضفة الغربية.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مدخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بعد خروج مسيرة تنديداً باغتيال الاحتلال للشبان الثلاثة في نابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بعد المسيرة التي خرجت تنديدا بجريمة الاغتيال في نابلس.

وجاءت المواجهات، بعد ساعات من قيام قوة إسرائيلية خاصة بارتكاب جريمة اغتيال ثلاثة مقاومين في نابلس، هم أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي.