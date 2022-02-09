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روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق

روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أدان السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق فجر اليوم.

العالم-سوريا

وقال يفيموف لوكالة سبوتنيك “روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا وتدعو إلى وقفها” مؤكداً أن هذه “الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقاً من وجهة نظر القانون الدولي”.

وأشار يفيموف إلى أن “مثل هذه الهجمات تؤدي إلى خسائر بشرية وتسبب أضراراً مادية خطيرة وتنتهك سيادة الدول وتشكل تهديداً للحركة الجوية المدنية الدولية وتزيد بشكل عام من تفاقم الوضع العسكري السياسي الصعب في المنطقة ككل”.

واستشهد جندي وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ فجر اليوم على محيط مدينة دمشق تسبب أيضاً بوقوع أضرار في منازل المدنيين وأملاكهم بمدينة قدسيا شمال غرب دمشق.

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