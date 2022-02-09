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وفد إماراتي يزور إيران لتوظيف استثمارات مشتركة

وفد إماراتي يزور إيران لتوظيف استثمارات مشتركة
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية علي رضا بيمان باك أن وفدا استثماريا إماراتيا سيزور طهران قريبا.

العالم - إيران

وكتب بيمان باك في تغريدة أن الاجتماع الناجح للنشطاء التجاريين الإيرانيين والإماراتيين بمشاركة أكثر من 120 شركة، يعد خطوة أولية لتفعيل المركز التجاري الإيراني في الإمارات.

وأكد أن الخطوة الثانية هي وصول وفد استثماراي إماراتي إلى إيران قريبا.

وأكد بيمان باك مساعد وزير التجارة والصناعة، أن مساعد الوزير شارك بدوره في منتدى ضم 160 شركة أجنبية وإيرانية في الإمارات، حيث بحث مسؤولون إماراتيون وشركات خاصة معه، حضور الوفود التجارية إلى إيران وتوظيف استثمارات مشتركة بمختلف القطاعات الزراعة والإنشاء والإنتاج.

وأستطرد أن التطورات الأخيرة هذه يبدو أنها تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الصادرات الإيراني محمد لاهوتي أن مسؤولين وشركات إماراتية خاصة بحثت توظيف استثمارات مشتركة في إيران.

وأشار لاهوتي اليوم الأربعاء إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني إلى الإمارات، حيث زار الوزير معرض إكسبو 2020 والجناح الإيراني فيه، وحضر مراسم افتتاح المركز التجاري التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية.

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