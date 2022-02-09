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شاهد: كهف قوري قلعة المائي أكبر كهف مائي إيراني في الشرق الأوسط

شاهد: كهف قوري قلعة المائي أكبر كهف مائي إيراني في الشرق الأوسط
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

كهف قوري قلعة المائي (بالفارسية: غار قوری قلا) أكبر كهف مائي إيراني في الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم حيث يبلغ طوله 12 كيلومترا وعمقه 3140 مترا والذي يعود تأريخه ل65 مليون سنة وقد أُدرِجَ في قائمة آثار إيران الطبيعية الوطنية السبعة.

العالم- منوعات

تقع كهف قوري قلعة المائي على مسافة 86 كيلومترا عن مدينة كرمانشاه غرب إيران وعلى بعد 25 كيلومتراً من مدينة روانسر وبالقرب من الشارع الفاصل بين روانسر - باوه وبجوار قرية تحمل نفس الاسم.

يرجع تاريخ هذا الكهف إلى 65 مليون سنة وتم اكتشافه قبل 30 سنة فقط ويُعتبَر ضمن الآثار المعروفة في إيران، قام فريق من علماء الاثار الإنكليز باكتشاف الكهف في العام 1355 هجري شمسي وفي العام 1356 هجري شمسي اكتشف فريق فرنسي الكهف بشكله الكامل.

اقسام الكهف

• القسم الأول من الكهف: وهو بطول 500 متر، وتوجد فيه قاعتا مريم وسنان البعير. ويوجد في هذه القاعة اشكال مختلفة نحتتها المياه على مر السنين وهي تشبه من حيث الشكل وجه البعير، وسنان البعير، والافعى، والبغبغاء الذئب، والاسد الصخري، والبيت الابيض، والقلب، والسفينة، وبرج بيزا، وآسيا زوجة فرعون، وأبو الهول، وبابا نوئل، وتمثال فردوسي، وصورة مشابهة لصورة السيدة مريم.

• القسم الثاني من الكهف: وهو بطول 1000 متر ويوجد فيه قاعة الصلاة وقاعة البلور وقاعة العروس.

يتميز الكهف باحتوائه على احواض جميلة وبعرض 14 متراً وتكون درجة حرارة الماء فيها 7 إلى 11 درجة وهي ثابتة على مدار السنة.

كما أن وجود الشلالات وبارتفاعات تصل من 10 إلى 12 متراً وعلى عمق 1700 متر في الكهف يجعله فريداً وجذاباً جداً كذلك ان قناديل الكريستال المعلقة في السقف هي من الرسوبات الجبصينية وممتده على طول الكهف وفي بعض المناطق يصل طولها إلى 8 امتار.

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