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شاهد: سرب من طيور الزرزور يشكل منظراً رائعاً في سماء إسبانيا

شاهد: سرب من طيور الزرزور يشكل منظراً رائعاً في سماء إسبانيا
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

شكل سرب من طيور الزرزور منظراً رائعاً في سماء إسبانيا.

العالم- منوعات

إليكم بعض الصور لهذا المشهد الرائع:

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